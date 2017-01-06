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أيوب يجتمع بمعاونيه في الأهلي غدا لبحث خطة الإعداد
06
يناير
2017
18:46 PM
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يعقد أحمد أيوب المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع جهازه المعاون غدًا السبت قبل انطلاق مران الفريق على ملعب التتش بالجزيرة للترتيب للمرحلة المقبلة التي تشهد فترة إعداد مصغرة استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها 10 فبراير المقبل في كأس السوبر المصري
ويبدأ الأهلي استعداداته غدا السبت حيث يقود أيوب التدريبات بشكل مؤقت لحين عودة حسام البدري المدير الفني للفريق من إجازته الخاصة التي يقضيها في كندا. جدير بالذكر أن الأهلي يستأنف تدريباته في الثالثة والنصف عصر غد السبت بعد فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد خوض مباراة الزمالك في ختام منافسات الدور الأول بمسابقة الدوري الممتاز.
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