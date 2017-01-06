يعقد أحمد أيوب المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع جهازه المعاون غدًا السبت قبل انطلاق مران الفريق على ملعب التتش بالجزيرة للترتيب للمرحلة المقبلة التي تشهد فترة إعداد مصغرة استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها 10 فبراير المقبل في كأس السوبر المصري