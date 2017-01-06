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الزمالك يستطلع رأي لاعب بتروجت للانضمام للأبيض
06
يناير
2017
15:46 PM
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شهدت الساعات الماضية، مفاوضات من نادي الزمالك شفهية مع محمد رمضان لاعب الوسط المهاجم بفريق بتروجت لمعرفة إمكانية التعاقد معه خلال الفترة المقبلة من أجل تدعيم خط الوسط المهاجم
وأوضح مصدر مقرب من اللاعب أن الزمالك لم يتفاوض بجدية مع النادي البترولي للحصول على خدمات اللاعب، وشدد على أن ما حدث هو تلقى اللاعب اتصالات هاتفية من قبل مسئولي النادي الأبيض لاستطلاع رأيه بشأن الانتقال للزمالك.
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