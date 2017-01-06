-
رياضة
- القضاء السويسري يرفض دعوى عمالية ضد الـ«فيفا» وقطر
- الزمالك لباسم مرسي: «فلوسك جاهزة»
- «شابيكوينسي» يعود للملاعب بودية أمام بالميراس بعد أسبوعين
- انسحاب برايس بطل الدراجات النارية من رالي دكار للإصابة
- أنطوي ينتظم في مران الأهلي الجماعي..غدا
- مسئولو المريخ يصطحبون بعثة الاتحاد السكندري بطائرة خاصة للخرطوم
- لاعب الأهلي محمد هاني ضمن أفضل 100 موهبة صاعدة في العالم
- «الشعلاني» يعود من تونس ويقود المران البدني للأهلي غدا
- مروان هشام: يد الأهلي لن يتنازل عن الفوز بالدوري هذا الموسم
- اليوم.. أحمد مرتضى يبحث استعدادات محمد حلمي للسوبر
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
الفيفا: القضاء السويسري رفض دعوى عمالية تتعلق بكأس العالم 2022 بقطر
زوريخ (رويترز) - قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الجمعة إن القضاء السويسري رفض دعوى عمالية ضده تتعلق بكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.
وفي الدعوى التي قدمت لمحكمة في زوريخ اتهمت اتحادات نقابات عمال في هولندا وبنجلادش الفيفا بارتكاب مخالفات وأخطاء وحملته مسؤولية انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان فيما يتصل بحقوق عمال البناء الذين يعملون في إنشاء المباني الخاصة بتنظيم قطر نهائيات كأس العالم في 2022.
وطالبت الدعوى الفيفا بإلزام قطر بتطبيق "الحد الأدنى لمعايير العمل" في التعامل مع العمالة الوافدة التي تساعد في الإعداد لاستضافة الحدث الكبير.
وتعليقا على قرار المحكمة قال الفيفا في بيان من مقره في زوريخ "يراقب الفيفا الموقف عن كثب وتطبيقا لما قاله الرئيس جياني انفانتينو في الآونة الأخيرة فإننا سنستمر في حث السلطات القطرية على توفير ظروف عمل أمنة ولائقة لعمال البناء."
(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)