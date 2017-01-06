زوريخ (رويترز) - قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الجمعة إن القضاء السويسري رفض دعوى عمالية ضده تتعلق بكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

وفي الدعوى التي قدمت لمحكمة في زوريخ اتهمت اتحادات نقابات عمال في هولندا وبنجلادش الفيفا بارتكاب مخالفات وأخطاء وحملته مسؤولية انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان فيما يتصل بحقوق عمال البناء الذين يعملون في إنشاء المباني الخاصة بتنظيم قطر نهائيات كأس العالم في 2022.

وطالبت الدعوى الفيفا بإلزام قطر بتطبيق "الحد الأدنى لمعايير العمل" في التعامل مع العمالة الوافدة التي تساعد في الإعداد لاستضافة الحدث الكبير.

وتعليقا على قرار المحكمة قال الفيفا في بيان من مقره في زوريخ "يراقب الفيفا الموقف عن كثب وتطبيقا لما قاله الرئيس جياني انفانتينو في الآونة الأخيرة فإننا سنستمر في حث السلطات القطرية على توفير ظروف عمل أمنة ولائقة لعمال البناء."

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)