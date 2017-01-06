قرر مسئولو نادي المريخ السوداني، اصطحاب بعثة فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري للخرطوم على متن طائرة الفريق الخاصة بالفريق السوداني، والتي تقله من بورتسودان للخرطوم والعكس