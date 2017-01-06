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مسئولو المريخ يصطحبون بعثة الاتحاد السكندري بطائرة خاصة للخرطوم
06
يناير
2017
12:46 PM
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قرر مسئولو نادي المريخ السوداني، اصطحاب بعثة فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري للخرطوم على متن طائرة الفريق الخاصة بالفريق السوداني، والتي تقله من بورتسودان للخرطوم والعكس
ويخوض الاتحاد السكندري مواجهتين وديتين أمام المريخ يومي ٨، ١١ ضمن مهرجان السياحة والتسوق.ويوقع الاتحاد السكندري بروتوكول تعاون مشترك بين الناديين.
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