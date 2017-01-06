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لاعب الأهلي محمد هاني ضمن أفضل 100 موهبة صاعدة في العالم
06
يناير
2017
12:46 PM
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اختار موقع Outside of the Boot العالمي محمد هاني لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر للشباب، ضمن أفضل 100 موهبة صاعدة في العالم
وذكر الموقع أن صاحب الـ20 عاما أصبح تحت دائرة الضوء بعد رحيل رمضان صبحي إلى ستوك سيتي، وقدم خوان كارلوس جاريدو اللاعب الشاب في سن الــ 18 لأول مرة مع الفريق الأول بالنادي الأهلي.وحلل الموقع أداء اللاعب، وقال إنه خفيف الحركة ومهاري للغاية وينتظره مستقبل هائل في الملاعب الأوروبية مستقبلا، ولكن الأهلي حريص على تجديد عقده الذي ينتهي في هذا العام.
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