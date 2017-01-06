وذكر الموقع أن صاحب الـ20 عاما أصبح تحت دائرة الضوء بعد رحيل رمضان صبحي إلى ستوك سيتي، وقدم خوان كارلوس جاريدو اللاعب الشاب في سن الــ 18 لأول مرة مع الفريق الأول بالنادي الأهلي.وحلل الموقع أداء اللاعب، وقال إنه خفيف الحركة ومهاري للغاية وينتظره مستقبل هائل في الملاعب الأوروبية مستقبلا، ولكن الأهلي حريص على تجديد عقده الذي ينتهي في هذا العام.