يعود التونسي أنيس الشعلاني، مخطط الأحمال بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة مساء اليوم، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها للسفر إلى بلاده للاطمئنان على أسرته

ويقود الشعلاني التدريبات البدنية للاعبي الفريق خلال المران، غدا السبت؛ استعدادًا لمباراة كأس السوبر أمام الزمالك والمقرر لها 10 فبراير المقبل بالإمارات.وكان الجهاز الفني للفريق، بقيادة حسام البدري، منح الفريق راحة من المران عقب مباراة القمة أمام الزمالك يوم 29 ديسمبر الماضي وحتى اليوم الجمعة، للتخلص من حالة الإرهاق.