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بيستونز يهزم هورنتس في دوري السلة الأمريكي
(رويترز) - أحرز ريجي جاكسون 22 نقطة ليقود فريقه ديترويت بيستونز للفوز على ضيفه تشارلوت هورنتس 115-114 في المباراة التي جمعت بينهما في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يوم الخميس.
وبفضل جهود جاكسون في الدقائق الأخيرة نجح ديترويت في تحقيق الفوز بعد أن أهدر تقدمه بفارق 19 نقطة في الربع الأخير.
وأضاف البديل توبياس هاريس 25 نقطة للفريق الفائز بينما أحرز البديل الثاني بوبان ماريانوفيتش 15 نقطة كما سيطر على 19 كرة مرتدة وهو أعلى معدل له طوال مسيرته مع البطولة.
وهذا هو الفوز رقم 17 لديترويت هذا الموسم مقابل 21 هزيمة بعد أن خسر 11 مرة في أخر 16 مباراة.
وفي مباريات أخرى فاز فينكس صنز خارج ملعبه على دالاس مافريكس 102-95 كما فاز هيوستون روكتس على ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 118-116.
(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)
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