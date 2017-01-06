(رويترز) - قالت لجنة الانضباط والجزاء التابعة للدوري الفرنسي لكرة القدم يوم الخميس إنها عاقبت المهاجم الايطالي ماريو بالوتيلي لاعب نادي نيس بالإيقاف لمباراتين بعد طرده قبيل نهاية مباراة فريقه التي انتهت بالتعادل بدون أهداف مع بوردو في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وطرد بالوتيلي (26 عاما) ببطاقة حمراء مباشرة بعد ركله أحد مدافعي بوردو.

ونتيجة للإيقاف فان المهاجم الايطالي الدولي سيغيب عن فريقه متصدر الدوري الفرنسي في مباراتيه أمام لوريان الأحد المقبل وفي مواجهة ميتز في 15 يناير كانون الثاني الجاري.

كما عوقب لوسيان فافر مدرب نيس بالإيقاف لمباراتين مع إيقاف التنفيذ بسبب تصرفاته تجاه الحكام بعد نهاية المباراة التي أقيمت في 21 ديسمبر كانون الأول الماضي.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)