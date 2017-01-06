اخبار مصر
-
رياضة
- القيعي وشادي محمد يعودان للظهور على قناة الأهلي.. الاثنين
- سينياكوفا التشيكية في نهائي بطولة شينتشين للتنس
- الفرنسية كورنيه في نهائي بطولة برزبين للتنس
- الأمريكية لورين في نهائي بطولة اوكلاند للتنس
- المنيا يوقف مستحقات لاعبيه عقب خسارة لقاء البداري
- بالصور.. مجلس الصيد يكرم بطل التايكوندو عمرو سليم
- نقل مباراة القناة وإف سي مصر إلى ستاد المقاولون العرب
- مدير «إنبي» يشيد باعتماد عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام
- الأوليمبي يواصل تدريباته استعدادا للبلدية
- وادي دجلة يلتقي إنبي وديا ٢٧ يناير
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
القيعي وشادي محمد يعودان للظهور على قناة الأهلي.. الاثنين
06
يناير
2017
09:45 AM
بواسطة
أنهى الثنائي عدلي القيعي وشادي محمد اتفاقهم مع شركة |برزنتيشن| راعية قناة الأهلي ووقعا على عقود انضمامهما لفريق عمل القناة وتقديم برنامجي |ملك وكتابة| و|الكرة والجماهير|
ومن المنتظر أن يبدأ الثنائي عملهما بالقناة الاثنين المقبل رسميا في بث تجريبي حتى تنطلق القناة رسميا في 8 فبراير المقبل بالبث المباشر.
بواسطة
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع