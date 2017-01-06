أنهى الثنائي عدلي القيعي وشادي محمد اتفاقهم مع شركة |برزنتيشن| راعية قناة الأهلي ووقعا على عقود انضمامهما لفريق عمل القناة وتقديم برنامجي |ملك وكتابة| و|الكرة والجماهير|

ومن المنتظر أن يبدأ الثنائي عملهما بالقناة الاثنين المقبل رسميا في بث تجريبي حتى تنطلق القناة رسميا في 8 فبراير المقبل بالبث المباشر.