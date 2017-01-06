تقرر بشكل نهائي إقامة مباراة القناة أمام نظيره إف سي مصر في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدرجة الثانية للدوري المصري، الإثنين المقبل، على الملعب الفرعي لاستاد المقاولون العرب