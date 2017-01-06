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مدير «إنبي» يشيد باعتماد عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام
06
يناير
2017
07:46 AM
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أشاد عبد الناصر محمد مدير الكرة لنادي إنبي، باعتماد اتحاد الكرة عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام، متمنيا له مواصلة نجاحاته السابقة برئاسة اللجنة
وقال مدير الكرة في تصريحات لـ فيتو: |إنه يتمنى لعبد الفتاح تَكرار تجرِبته السابقة والناجحة بنفس المنصب الموسم الماضي، فقد قدّم نموذجا جيدا للحكام خلال رئاسته السابقة للجنة.
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