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الأوليمبي يواصل تدريباته استعدادا للبلدية
06
يناير
2017
07:46 AM
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يواصل، اليوم الجمعة، الفريق الأول بنادي الأوليمبي تدريباته استعدادا لمواجهة بلدية المحلة الثلاثاء المقبل، على ملعب ستاد عز الدين يعقوب بالجولة الـ14 بدوري القسم الثاني بمجموعة بحري
وكان فريق الأوليمبي فاز في الجولة الـ13 على دكرنس بهدفين لهدف على ملعب دكرنس، ليرتفع رصيد الفائز للنقطة 19، بينما فاز بلدية المحلة على غزل المحلة بثلاثة أهداف لهدف، ليرتفع رصيده للنقطة 31، ويتقدم بها للمركز الأول وصدارة المجموعة.
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