وافق الجهاز الفني لنادي وادي دجلة بقيادة أحمد حسام ميدو على ملاقاة فريق إنبي وديا في ٢٧ يناير الجاري على ملعب بتروسبورت ضمن استعدادات الفريقين خلال فترة التوقف الحالية للدوري الممتاز

جاء الاتفاق عن طريق الجهاز الإداري للناديين بناء على رغبة طارق العشري المدير الفني لإنبي وميدو مدرب دجلة.يذكر أن الفريق البترولي يلتقي نظيره الوحدة السعودي وديا الأحد المقبل في أولى ودياته، وتأتي ودية دجلة قبل المعسكر المغلق الثاني بالإسكندرية والذي يبدأ من ٢٩ يناير الجاري حتى الخامس من فبراير المقبل.