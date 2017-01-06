شريف حازم في الوحدة السعودي على سبيل الإعارة

انتقل شريف حازم لاعب نادي الإسماعيلي، إلى صفوف الوحدة السعودي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر

واتفق مسئولو الفريق السعودي الذي يتولى تدريبه عادل عبد الرحمن لاعب الأهلي السابق ومسئولو الإسماعيلي على ضم اللاعب على سبيل الإعارة بنية البيع في حال أدائه بشكل جيد معهم.