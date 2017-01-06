نجح مسئولو نادي القناة، في دعم صفوف النادي بضم يوسف عمر لاعب خط وسط غزل المحلة، لمدة ستة أشهر في صفقة انتقال حر بعد أن فسخ تعاقده مع الغزل لتدعيم صفوف الفريق بدوري القسم الثاني