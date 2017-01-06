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مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني وكأس الاتحاد الإنجليزي
06
يناير
2017
03:46 AM
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يقام اليوم الجمعة، لقاءان في الدوري الإسباني وكأس الاتحاد الإنجليزي
وتستعرض «فيتو» مواعيد أبرز المباريات. الدوري الإسباني:إسبانيول مع ديبورتيفو لاكورونا 9:45 مساءً كأس الاتحاد الإنجليزي 2016/2017:وست هام يونايتد مع مانشستر سيتي 9:55 مساءً
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