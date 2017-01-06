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«السويس»: إعلان اسم المدير الفني بعد مباراة دمياط
قرر مجلس إدارة نادي منتخب السويس تأجيل إعلان المدير الفني الجديد للفريق، خلفًا لخالد جلال المنتقل إلى نادي الزمالك، لما بعد مباراة السويس أمام دمياط في الأسبوع الرابع عشر بدوري القسم الثاني
وقرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة لبحث التعاقد مع مدير فني جديد تتكون من إسماعيل بدرة رئيس النادي، ومحمود الريدي نائب الرئيس وأسامة الموشي أمين الصندوق، وسعيد إيدو عضو المجلس.وكان مسئولو نادي منتخب السويس بدأوا التفاوض مع عدد من المدربين المرشحين لتولي مهمة المدير الفني للفريق في الفترة المقبلة بالدوري الممتاز ب بعد رحيل خالد جلال للعمل بالجهاز الفني لفريق الزمالك.ودخل اسم سمير كمونة مدرب فريق الشباب بالنادي الأهلي بقوة في الترشيحات لتولي المهمة بجانب عبد الناصر محمد المدير الفني السابق لفريق إف سي مصر، وضياء عبد الصمد المدير الفني السابق لفريق الداخلية، وأحمد العجوز مدرب طلائع الجيش السابق الذي أجرى اتصالًا هاتفيًّا بأحد أعضاء المجلس بشأن تولي المهمة.
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