الظهير الأيسر لـ«سوهاج» يقترب من التعاقد مع طهطا

دخل مسئولو مجلس إدارة نادي طهطا في مفاوضات جادة مع اللاعب علي رشاد، الظهير الأيسر لنادي سوهاج؛ لإتمام صفقة التعاقد معه وضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية لدعم الجبهة اليسرى للفريق

وكان |رشاد| رحّب بالانضمام لصفوف طهطا واللعب مع الفريق، ويتم حسم الصفقة بشكل نهائي لدعم الجبهة اليسرى للفريق، خلال ساعات.