يخوض المنتخب التونسي، اليوم الجمعة، مرانه على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس استعدادًا لمواجهة المنتخب المصري وديًا مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة، ضمن استعدادات المنتخبين الشقيقين لبطولة الأمم الأفريقية في الجابون