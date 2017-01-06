الحمام يتعاقد مع لاعب المستقبل لنهاية الموسم

نجح مسئولو نادي الحمام، في تدعيم صفوفه بضم عبد الرحمن محيي نجم خط وسط نجوم المستقبل، لنهاية الموسم الجاري، وذلك في فترة الانتقالات الشتوية؛ استعدادا لدوري القسم الثاني بمجموعة بحري