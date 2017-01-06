كتب - محمد همام: أكد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أنه يرفض عودة نظام الاسبتدال في قوائم الأندية والتي من المقرر أن تنفذ خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية

وقال |الثعلب| في تصريحات لموقعه الرسمي:| لا أوافق على تطبيق نظام الاستبدال وما زلت عند رأيي في هذا الموضوع|.

وأضاف:|المسابقة بدأت بلوائح معينة وافق عليها الجميع ويجب احترامها حتى لو طالبت أغلبية الاأدية بتغيرها|.

وشدد حازم على أنه معترض جملة وتفصيلًا على القرار الذى صدر بأغلبية التصويت، خلال اجتماع مجلس إدارة الجبلاية.

ووصف عضو اتحاد الكرة الاجتماع بالغير رسمى، لأنه لم يشارك به، ولم يصوت على القرار.

جدير بالذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، جدد رفضه بشأن عودة الاستبدال، مؤكدًا أن على اتحاد الكرة والأندية احترام اللوائح.

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