اخبار مصر
-
رياضة
- محمد صلاح: أيمن حفني شارك في لقاء القمة مصابا و«حلمي» يتحمل المسئولية
- الزمالك يرفض عودة الاستبدال ويدعو لاجتماع طارئ
- محرز ثالث لاعب جزائري يتوج بجائزة أفضل لاعب افريقي
- برشلونة يخسر في لقاء مثير أمام بيلباو في ذهاب دور 16 بكأس الملك
- الجزائري محرز يحسم جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2016
- نشرة رياضة فيتو وأبرزها: المنتخب مهدد بعدم المشاركة في بطولة الأمم
- حارس أوغندا يفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي محليا
- بعد تتويج محرز .. 8 عرب أحرزوا جائزة أفضل لاعب إفريقي
- جهاد جريشة يخسر جائزة أفضل حكم أفريقي
- مدافع الطلائع ينتقل للداخلية لمدة ستة أشهر
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
حازم إمام: أرفض قرار الاستبدال.. واجتماع الجبلاية غير رسمي
06
يناير
2017
02:14 AM
بواسطة
كتب - محمد همام: أكد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أنه يرفض عودة نظام الاسبتدال في قوائم الأندية والتي من المقرر أن تنفذ خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية
وقال |الثعلب| في تصريحات لموقعه الرسمي:| لا أوافق على تطبيق نظام الاستبدال وما زلت عند رأيي في هذا الموضوع|.
وأضاف:|المسابقة بدأت بلوائح معينة وافق عليها الجميع ويجب احترامها حتى لو طالبت أغلبية الاأدية بتغيرها|.
وشدد حازم على أنه معترض جملة وتفصيلًا على القرار الذى صدر بأغلبية التصويت، خلال اجتماع مجلس إدارة الجبلاية.
ووصف عضو اتحاد الكرة الاجتماع بالغير رسمى، لأنه لم يشارك به، ولم يصوت على القرار.
جدير بالذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، جدد رفضه بشأن عودة الاستبدال، مؤكدًا أن على اتحاد الكرة والأندية احترام اللوائح.
بواسطة
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع