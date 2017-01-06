-
رياضة
- محمد صلاح: أيمن حفني شارك في لقاء القمة مصابا و«حلمي» يتحمل المسئولية
- الزمالك يرفض عودة الاستبدال ويدعو لاجتماع طارئ
- محرز ثالث لاعب جزائري يتوج بجائزة أفضل لاعب افريقي
- برشلونة يخسر في لقاء مثير أمام بيلباو في ذهاب دور 16 بكأس الملك
- الجزائري محرز يحسم جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2016
- نشرة رياضة فيتو وأبرزها: المنتخب مهدد بعدم المشاركة في بطولة الأمم
- حارس أوغندا يفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي محليا
- بعد تتويج محرز .. 8 عرب أحرزوا جائزة أفضل لاعب إفريقي
- جهاد جريشة يخسر جائزة أفضل حكم أفريقي
- مدافع الطلائع ينتقل للداخلية لمدة ستة أشهر
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
مرتضى: اختيارات كوبر مجاملات .. واستبعاد باسم ليس فنيا
كتب - محمد همام: انتقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، بعد القائمة التي أعلن عنها استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالجابون 2017
وكان كوبر أعلن قائمة منتخب مصر النهائية حيث شهدت القائمة استبعاد 4 لاعبين من أصل 27 لاعبًا وهم :|محمد عواد وحمادة طلبة ومحمد إبراهيم وأحمد جمعة|.
وأضاف مرتضى في تصريحات لبرنامج |مساء الأنوار|:| استبعاد باسم مرسي من قائمة المنتخب ليس فنيًا، فكوبر اتخذ موقفًا من اللاعب عقب مباراة غانا|.
وواصل مرتضى انتقاده مدرب منتخب مصر، قائلًا:|أظن أن اختياراته للقائمة بها مجاملات، فكيف يختار مروان محسن في القائمة برغم من تسجيله هدفًا واحدًا فقط؟|.
وتابع:|كنت أتمنى تواجد مؤمن زكريا ووليد سليمان والونش ودونجا وباسم مرسي مع استبعاد عمرو وردة وأحمد حجازي ومروان محسن|.
جدير بالذكر أن منتخب مصر يستعد لخوض مباراة ودية يوم الأحد المقبل عندما يواجه المنتخب التونسي، على ستاد القاهرة الدولي تحضيرًا لبطولة الأمم الإفريقية.
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)