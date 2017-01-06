كتب - محمد همام: انتقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، بعد القائمة التي أعلن عنها استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالجابون 2017

وكان كوبر أعلن قائمة منتخب مصر النهائية حيث شهدت القائمة استبعاد 4 لاعبين من أصل 27 لاعبًا وهم :|محمد عواد وحمادة طلبة ومحمد إبراهيم وأحمد جمعة|.

وأضاف مرتضى في تصريحات لبرنامج |مساء الأنوار|:| استبعاد باسم مرسي من قائمة المنتخب ليس فنيًا، فكوبر اتخذ موقفًا من اللاعب عقب مباراة غانا|.

وواصل مرتضى انتقاده مدرب منتخب مصر، قائلًا:|أظن أن اختياراته للقائمة بها مجاملات، فكيف يختار مروان محسن في القائمة برغم من تسجيله هدفًا واحدًا فقط؟|.

وتابع:|كنت أتمنى تواجد مؤمن زكريا ووليد سليمان والونش ودونجا وباسم مرسي مع استبعاد عمرو وردة وأحمد حجازي ومروان محسن|.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يستعد لخوض مباراة ودية يوم الأحد المقبل عندما يواجه المنتخب التونسي، على ستاد القاهرة الدولي تحضيرًا لبطولة الأمم الإفريقية.

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