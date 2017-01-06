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مرتضى مجددا: أرفض عودة الاستبدال حتى ولو صالح الزمالك
كتب - محمد همام: جدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رفضه عودة نظام الاستبدال، والذي أقره الاتحاد المصري لكرة القدم، مشددًا أنه سيناقش القرار مع مجلس إدارة ناديه
وكان الاتحاد المصري قرر عودة نظام الاستبدال من خلال السماح للأندية باستبدال لاعبين فقط، بالإضافة إلى الموافقة على رفع اسم اللاعبين الأجانب من القائمة في حالة إعارتهم للأندية الخارجية فقط.
وأضاف مرتضى في تصريحات لبرنامج |مساء الأنوار|:|أرفض عودة نظام الاستبدال برغم من أن الزمالك أكثر الأندية المتضررة من عدم عودة الاستبدال|.
وواصل:|لابد من احترام قواعد المسابقة، فالدوري انطلق بلوائح محددة وعلى جميع الأندية أن تنفذ هذه اللوائح حتى نهاية المسابقة|.
وأردف:|موقف الزمالك واضح منذ البداية وهي رفض عودة الاستبدال خلال هذا الموسم، سأدعو مجلس الإدارة لاجتماعاً لمناقشة قرار اتحاد الكرة|.
وأتم:|أرفض هذا القرار حتى ولو لصالح الزمالك لأن تغيير لائحة يعني عدم احترام اللوائح|.
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