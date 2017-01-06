حسم الجزائري رياض محرز، لاعب فريق ليستر سيتي جائزة أفضل لاعب في أفريقيا خارج القارة لعام 2016، خلال حفل توزيع جوائز الأفضل خلال العام بمدينة لاجوس النيجيرية بحضور العديد من الشخصيات البارزة في الكرة الأفريقية