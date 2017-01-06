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الجزائري محرز يحسم جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2016
06
يناير
2017
00:46 AM
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حسم الجزائري رياض محرز، لاعب فريق ليستر سيتي جائزة أفضل لاعب في أفريقيا خارج القارة لعام 2016، خلال حفل توزيع جوائز الأفضل خلال العام بمدينة لاجوس النيجيرية بحضور العديد من الشخصيات البارزة في الكرة الأفريقية
وتفوق محرز على الجابوني بيير-إيمريك أوباميانج لاعب بوروسيا دورتموند والجناح السنغالي ساديو مانيه.يذكر أن محرز فاز مع ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال العام كما فاز بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج.
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