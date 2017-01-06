نشرة رياضة فيتو وأبرزها: المنتخب مهدد بعدم المشاركة في بطولة الأمم

نشر قسم الرياضة بـ«فيتو» العديد من الأخبار والأحداث المهمة، خلال الساعات الماضية، وكان من أبرزها:بالأسماء