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نشرة رياضة فيتو وأبرزها: المنتخب مهدد بعدم المشاركة في بطولة الأمم
نشر قسم الرياضة بـ«فيتو» العديد من الأخبار والأحداث المهمة، خلال الساعات الماضية، وكان من أبرزها:بالأسماء
. الفائزون بجائزة أفضل لاعب في الدوري 2016«ميدو» يسخر من مشجعي تشيلسي: «مامي خدتكم أقرب ستاد للفندق»الصفحة الرسمية للزمالك تحتفل بمرور «106» على تأسيسهالبدري يرفض إغلاق قائمة الأهلي الأفريقية النهائيةاتجاه داخل الأهلي لاستبعاد ميدو جابر من القائمة الأفريقية«عامر» يطالب وزير الرياضة وأبو ريدة باحتواء أزمة إحالة حياتو للنيابة«الرياضة» تدعم نادي أسوان بـ750 ألف جنيهعبد الناصر محمد يقترب من قيادة السويس خلفا لـ«جلال»بالصور.. إقبال ضعيف على تذاكر مبارة مصر وتونس بنادي الزمالكوزير الرياضة: ليس لنا دخل في أزمة حياتورسميًا.. اتحاد الكرة يكلف عصام عبد الفتاح برئاسة لجنة الحكامهانى رمزى مديرا فنيا لمنتخب المحليينوشهد عدد من أخبار قسم «الرياضة» تفضيلات قراء «فيتو» وتصدرت الأعلى قراءة، وهي كالتالي:بالمستندات.. المنتخب مهدد بعدم المشاركة في بطولة الأمم الأفريقيةاتحاد الكرة يوافق على الاستبدال في انتقالات ينايرالتشكيل النهائي لجهاز الزمالك الفنيكهربا عن طلب مرتضى منصور 40 مليون يورو لبيعه: «كتيرأوي»بالفيديو.. محمد صلاح: قريبا هتشوفوني في نادي كبير
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