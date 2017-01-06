فاز دينيس أونيانجو حارس أوغندا وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بجائزة أفضل لاعب أفريقي داخل القارة |محليًّا| خلال العام بمدينة لاجوس النيجيرية بحضور العديد من الشخصيات البارزة في الكرة الأفريقية