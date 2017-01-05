(رويترز) - انتهت مسيرة التشيكي راديك ستيبانيك - متجدد الشباب - في بطولة قطر المفتوحة للتنس على يد نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب يوم الخميس كما خرج زميله المخضرم ايفو كارلوفيتش من دور الثمانية.

وانضم اندي موراي المصنف الاول على العالم - والساعي لثالث القابه في الدوحة - لديوكوفيتش في الدور قبل النهائي بعد انتصار صعب على الاسباني نيكولاس الماجرو محققا فوزه في 27 مباراة على التوالي.

ولم يستطع ستيبانيك (38 عاما) - وهو أكبر لاعب يبلغ دور الثمانية في بطولة ضمن بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين منذ جيمي كونورز في عام 1995 - مجاراة اسلوب لعب ديوكوفيتش الحاسم الذي لم يكترث بشدة الرياح ليحقق الفوز 6-3 و6-3.

وخسر كارلوفيتش (37 عاما) - وهو أكبر لاعب سنا ضمن أول 20 لاعبا في التصنيف العالمي منذ كين روزوول في عام 1978 - بنتيجة 6-2 و7-5 امام الاسباني فرناندو فرداسكو.

وسيواجه فرداسكو منافسه ديوكوفيتش في الدور قبل النهائي.

وفاز البريطاني موراي على الماجرو للمرة الخامسة في ست مباريات لكنه لم يشعر بالراحة على الاطلاق امام اللاعب الاسباني صاحب الضربات القوية قبل ان يفوز 7-6 و7-5.

وقدم الماجرو كل ما في جعبته امام موراي (29 عاما) الذي سدد 32 ضربة حاسمة مقابل 24 لمنافسه. لكن المهارات الدفاعية لموراي اثبتت قدرتها على الحسم في النهاية ليطيح بالمصنف 44 على العالم.

وسيلعب موراي مع التشيكي توماس برديتش - الذي فاز على الفرنسي جو ويلفريد تسونجا 7-5 و6-3 - الجمعة في الدور قبل النهائي.

(اعداد وتحرير احمد عبد اللطيف للنشرة العربية)