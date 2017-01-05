كتب - محمد همام: دخل أحمد جمعة مهاجم المصري البورسعيدي، ضمن اللاعبين المرشحين للانضمام لنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعدما قدّم مستوى لافت للنظر خلال الدور الأول بمسابقة الدوري

وكان جمعة انضم للقائمة الأولية للمنتخب المصري والتي شهدت ظهور 27 لاعبًا، إلا أن كوبر المدير الفني للمنتخب استبعد مهاجم المصري، قبل خوض بطولة الأمم الإفريقية والتي ستقام بالجابون 2017.

ويستعرض |مصراوي| أبرز ما قدمه أحمد جمعة خلال مشواره مع المصري بعد نهاية الدور الأول بالدوري:

لعب جمعة 17 مباراة مع المصري خلال الموسم الحالي، استطاع من خلالها أن يسجل 7 أهداف ويقوم بصناعة 3 أهداف.

سدد جمعة خلال مشاركته في 1297 دقيقة 19 تسديدة بين القائمين والعارضة، في المقابل سدد33 كرة خارج القائمين والعارضة.

نفذ جمعة مراوغتين بخلاف صناعة 4 فرص تهديفية، ولعب عرضية صحيحة من الجهة اليسرى.

استطاع جمعة أن يقطع الكرة في 5 مرات خلال المباريات التي لعبها، وارتكب 36 خطأ وتعرض للخطأ 25 مرة.

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