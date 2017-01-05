-
رياضة
- «أوغندا» يفوز بجائزة أفضل منتخب أفريقي لعام 2016
- حياتو يلقي الكلمة الافتتاحية لحفل الـ«كاف» بنيجيريا
- خالد جلال يجتمع مع إدارة منتخب السويس لفسخ تعاقده
- جوارديولا ردا على كابيلو: لا أخطط لرئاسة برشلونة
- بالصور.. محرز وأوباميانج يصلان حفل الـ«كاف» بنيجيريا
- نص رسالة وزير الرياضة للاعبي المنتخب وكوبر
- الاتحاد الافريقي لكرة القدم: لا نخرق أي قوانين محلية أو دولية
- ديوكوفيتش وموراي في قبل نهائي بطولة قطر المفتوحة
- عمر القادوري بديلا لـ«أمرابط» في منتخب المغرب بأمم أفريقيا
- المنيا يضم محمود تريكة صانع ألعاب التعدين
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
انفوجراف - ماذا قدم مهاجم المصري المرشح للانضمام للزمالك؟
كتب - محمد همام: دخل أحمد جمعة مهاجم المصري البورسعيدي، ضمن اللاعبين المرشحين للانضمام لنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعدما قدّم مستوى لافت للنظر خلال الدور الأول بمسابقة الدوري
وكان جمعة انضم للقائمة الأولية للمنتخب المصري والتي شهدت ظهور 27 لاعبًا، إلا أن كوبر المدير الفني للمنتخب استبعد مهاجم المصري، قبل خوض بطولة الأمم الإفريقية والتي ستقام بالجابون 2017.
ويستعرض |مصراوي| أبرز ما قدمه أحمد جمعة خلال مشواره مع المصري بعد نهاية الدور الأول بالدوري:
لعب جمعة 17 مباراة مع المصري خلال الموسم الحالي، استطاع من خلالها أن يسجل 7 أهداف ويقوم بصناعة 3 أهداف.
سدد جمعة خلال مشاركته في 1297 دقيقة 19 تسديدة بين القائمين والعارضة، في المقابل سدد33 كرة خارج القائمين والعارضة.
نفذ جمعة مراوغتين بخلاف صناعة 4 فرص تهديفية، ولعب عرضية صحيحة من الجهة اليسرى.
استطاع جمعة أن يقطع الكرة في 5 مرات خلال المباريات التي لعبها، وارتكب 36 خطأ وتعرض للخطأ 25 مرة.
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)