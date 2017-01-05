وأكد عضو اتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لـ|فيتو|، أنه لا يعلم أي شئ عن هذا الاجتماع ولم يتم إخطاره به، ولا يدرى كيف تصدر قرارات عن المجلس في ظل غياب ثلاثة أعضاء عن الاجتماع هم كرم كردى وحازم إمام وخالد لطيف.أضاف لطيف أنه علم بقرارات الاجتماع من خلال المواقع الإخبارية، مشيرًا إلى أن أكثر ما أدهشه هو قرار المجلس بالكشف عن أسماء المديرين الفنيين لمنتخبات 99 و2002 ومنتخب المحليين، خاصة أن حازم إمام المسئول عن الإدارة الفنية والمكلف بهذا الملف تحديدًا لم يحضر الاجتماع.وأبدى لطيف استياءه الشديد من اجتماع المجلس بالفندق الذي يستضيف معسكر المنتخب الأول، وتساءل لماذا لم يعقد المجلس بمقر اتحاد الكرة ولماذا لم يتم إخطاره بالاجتماع.