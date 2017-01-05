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خالد لطيف عن اجتماع اتحاد الكرة: معرفش عنه حاجة
أبدى الإعلامي خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، اندهاشه الشديد من القرارات التي صدرت اليوم عن اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة والذي عقد بفندق إقامة المنتخب الوطنى بمحيط مطار القاهرة
وأكد عضو اتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لـ|فيتو|، أنه لا يعلم أي شئ عن هذا الاجتماع ولم يتم إخطاره به، ولا يدرى كيف تصدر قرارات عن المجلس في ظل غياب ثلاثة أعضاء عن الاجتماع هم كرم كردى وحازم إمام وخالد لطيف.أضاف لطيف أنه علم بقرارات الاجتماع من خلال المواقع الإخبارية، مشيرًا إلى أن أكثر ما أدهشه هو قرار المجلس بالكشف عن أسماء المديرين الفنيين لمنتخبات 99 و2002 ومنتخب المحليين، خاصة أن حازم إمام المسئول عن الإدارة الفنية والمكلف بهذا الملف تحديدًا لم يحضر الاجتماع.وأبدى لطيف استياءه الشديد من اجتماع المجلس بالفندق الذي يستضيف معسكر المنتخب الأول، وتساءل لماذا لم يعقد المجلس بمقر اتحاد الكرة ولماذا لم يتم إخطاره بالاجتماع.
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