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المنتخب يؤدي مرانه بحضور وزير الرياضة ومحمود طاهر
05
يناير
2017
19:46 PM
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أدى اليوم المنتخب المصرى تدريبه الخامس منذ دخوله المعسكر التدريبى أول يناير استعدادا لمباراة تونس الودية الدولية، يوم الأحد القادم باستاد القاهرة
شارك في المران جميع اللاعبين وحضره وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز ورئيس الاتحاد المهندس هانى أبو ريدة وعضو المجلس أحمد مجاهد والمهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي.
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