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الأهلي بطلا لكأس اليد بدون الدوليين
05
يناير
2017
19:46 PM
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فاز فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب كأس الاتحاد، بعد الفوز على نظيره الجزيرة بنتيجة 3/ 2 في النهائي خلال اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم الخميس، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية
وقاد عاصم حماد، المدير الفني للأهلي، فريقه للفوز باللقب بدون اللاعبين الدوليين، حيث فاز بالشوط الأول 9 /7، والجزيرة بالشوط الثاني 10 /7، وحسم الأهلي الشوط الثالث 8 /7، ليتعادلا في النقاط 24 /24، ويفوز الأهلي بنتيجة 3/ 2 بالأشواط. وكان الأهلي قد تأهل إلى النهائى بعدما فاز أمس الأربعاء على سموحة 22/ 21 في نصف النهائي، فيما فاز |الجزيرة| على طلائع الجيش في نفس الدور بنتيجة 28 /20.
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