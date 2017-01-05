فاز فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب كأس الاتحاد، بعد الفوز على نظيره الجزيرة بنتيجة 3/ 2 في النهائي خلال اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم الخميس، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية

وقاد عاصم حماد، المدير الفني للأهلي، فريقه للفوز باللقب بدون اللاعبين الدوليين، حيث فاز بالشوط الأول 9 /7، والجزيرة بالشوط الثاني 10 /7، وحسم الأهلي الشوط الثالث 8 /7، ليتعادلا في النقاط 24 /24، ويفوز الأهلي بنتيجة 3/ 2 بالأشواط. وكان الأهلي قد تأهل إلى النهائى بعدما فاز أمس الأربعاء على سموحة 22/ 21 في نصف النهائي، فيما فاز |الجزيرة| على طلائع الجيش في نفس الدور بنتيجة 28 /20.