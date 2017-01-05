وشغل إسماعيل حفنى منصب رئيس القطاع وأشرف خضر مدير فنى قطاع الشباب والناشئين والبراعم وأحمد قناوى رئيس قطاع البراعم وعاطف عبد العزيز نائب رئيس القطاع ومشرف فرق الجمهورية وحمام إبراهيم مشرف فرق القطاعات والمناطق ومحمد شكرى مدير إداري القطاع والعسقلاني شعيب مخطط أحمال وناجى إبراهيم رئيس الجهاز الطبى وعمرو رشاد طبيب عظام.واعتمد مجلس الدراويش عمرو فهيم مدير فنى وحمدى عبد الوهاب مدرب وسيد جاد مدرب حراس ومحمد محمود إداري ومحمد مجدى علاج طبيعى لفريق مواليد ٩٧.أما فريق مواليد ٩٩ فيتكون جهازه الفني من أحمد الجمل مدير فنى، وشريف عمارة مدرب، وسيد جاد مدرب حراس وجمال الحلوس إداري وحازم عليان علاج طبيعى.وفريق مواليد ٢٠٠٠ عطية صابر مدير فنى، وطارق عبد ربه مدرب، ومحمد اليمانى مدرب حراس ومحمد تاج إداري، باسم أحمد – علاج طبيعى.فريق مواليد ٢٠٠٢ أيمن خليل مدير فنى، ووليد مهدى مدرب ومحمد عجيلة مدرب حراس، ومحمود حسان إداري، ومحمد حسن علاج طبيعى.فريق مواليد ٩٨ سيد الحداد مدير فنى، ومصطفى جودة إداري، ومحمد إسماعيل علاج طبيعى.فريق مواليد ٢٠٠١ محمد فاروق مدير فنى، وعلى حجازى مدرب حراس ومحمد نجيب – إداري وحبيب لبيب – علاج طبيعى وجاء تشكيل أجهزة قطاع البراعم كالتالي:فرق “أ ” |٢٠٠٣: شريف رفاعى – أحمد لطفى٢٠٠٤: جمال أبو جميل – أحمد عبد الغنى٢٠٠٥: أحمد مرعى – محمد شعبان٢٠٠٦: سامح الوحش – على بركات٢٠٠٧: محمد الصغير – إسلام كاظم٢٠٠٨: على جمعة – علاء عاطف٢٠٠٩: محمد حسنى – أحمد نور مكىوفرق ” ب ” كالتالي: هانى الزاوه – مشرف عاممدربين: ياسين كامل – مصطفى رضا – حسام الحنمدربين حراس مرمى قطاع البراعم:وحيد شعيب – هانى عبد الرحمن – أحمد عبد المنعم – صلاح الحسناما إداريين قطاع البراعم فهم أحمد الناغية – محمد علاء – جمال خالدويضم الجهاز الطبى لقطاع البراعم كلا من محمد ناجى – مشرف عام وأخصائيي العلاج الطبيعي: إبراهيم أبو المجد – محمود حسين – محمد صلاح.