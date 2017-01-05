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«رونالدو وميسي» في هجوم التشكيل المثالي لأوروبا لعام 2016
05
يناير
2017
18:46 PM
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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم |يويفا| عن التشكيل الأمثل للاعبين خلال عام 2016 والذي يصدر سنويا من خلال تصويت جماهير الساحرة المستديرة
وضم التشكيل المثالي للعام كلا من: جانويلجي بوفون (يوفنتوس) حارس المرمي وفي الدفاع سيرجو راموس (ريـال مدريد) بونوتشي (يوفنتوس) بواتينج (بايرن ميونيخ) بيكيه (برشلونة) وفي الوسط لوكا مودريتش (ريـال مدريد) توني كروس (ريـال مدريد) إنييستا (برشلونة) وفي خط الهجوم ليونيل ميسي (برشلونة) جريزمان (أتليتكو مدريد) كريستيانو رونالدو (ريـال مدريد).
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