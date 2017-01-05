أعرب حازم الهواري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن سعادته الكبيرة باختياره من قبل زملائه بالمجلس لرئاسة بعثة المنتخب الأول خلال مشاركته في بطولة الأمم الأفريقية بالجابون

وأضاف الهواري في تصريحات لـ«فيتو»، أن اختياره لرئاسة بعثة الفراعنة بالجابون شرف كبير، معربا عن تفاؤله بقدرة الجيل الحالي على تحقيق إنجاز جديد في البطولة القادمة.ووعد الهواري بتهيئة الأجواء المناسبة للجهاز الفني ولاعبي المنتخب خلال البطولة وتلبية كافة الاحتياجات التي من شأنها أن تساعد الفريق على تحقيق المفاجأة والعودة بكأس البطولة كما حدث في بطولتي 98 و2010.