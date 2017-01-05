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الإسماعيلي 2002 يهزم وادى دجلة بهدف في دوري الجمهورية
05
يناير
2017
18:46 PM
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فاز اليوم الخميس، فريق الإسماعيلي لكرة القدم تحت 14 سنة مواليد 2002 على نظيره وادي دجلة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب جامعة قناة السويس ضمن مواجهات الجولة الثامنة لدوري الجمهورية
وأحرز محمد خالد هدف الإسماعيلي ويقود الفريق جهاز مكون من أيمن خليل مدير فني ووليد مهدي مدرب عام ومحمد عجيلة مدرب حراس مرمى ومحمود حسان إداريا وحازم عليان أخصائي علاج طبيعي.
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