فاز اليوم الخميس، فريق الإسماعيلي لكرة القدم تحت 14 سنة مواليد 2002 على نظيره وادي دجلة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب جامعة قناة السويس ضمن مواجهات الجولة الثامنة لدوري الجمهورية