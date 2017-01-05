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الإسماعيلي يخطط لخطف مواهب الصعيد
بدأ نادي الإسماعيلي البحث عن مواهب متميزة في محافظات الصعيد تمهيدا لضمها لصفوف الدراويش خلال الفترة المقبلة
ويتولى تلك المهمة حمام إبراهيم نجم الإسماعيلى السابق والمسئول عن استقدام اللاعبين الجدد، والذي يبدأ مهمته يوم السبت القادم لقضاء فترة البحث واكتشاف المواهب والتي ستستغرق عدة أسابيع.وأشار حمام إلى أن بداية البحث ستبدأ من محافظة المنيا مرورًا بأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، مضيفًا أنه سيتم مشاهدة اللاعب في أكثر من مباراة على الطبيعة ولن يتم الحكم عليه من الوهلة الأولى بل سيتم إرسال خبراء من النادي لمشاهدة أي لاعب يتم اختياره.وأوضح إبراهيم أن البحث سيشمل كافة المراكز وليس مركزا واحدا بعينه، واختتم حديثه بأنه اتفق مع رئيس نادي قنا على استخدام ملعبه مجانًا في إختبار أي عناصر يرغب في متابعتها مسئولو الإسماعيلى في ظل العلاقات الوطيدة بين الناديين.وقال حمام إن اللاعب الذي سيتم ضمه إذا لم يكن قادرا على المشاركة مع الفريق الأول خلال فترة قليلة لن يتم التعاقد معه، فالتعاقد مع لاعب للمشاركة في قطاع الناشئين فقط أمر مرفوض تمامًا.
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