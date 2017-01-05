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برنامج تدريبي مكثف للاعبي إنبي خلال توقف الدوري
05
يناير
2017
15:48 PM
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وضع |طارق العشري| المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، برنامج تدريبي مكثف خلال فترة التوقف الحالية للدوري الممتاز، بسبب انشغال المنتخب الوطني بأمم أفريقيا بالجابون
ويشمل البرنامج التدريب على فترتين بداية من أمس الأربعاء، على أن يكون المران فترة واحدة في اليوم الذي يخوض فيه الفريق لقاءًا وديًا، وذلك من أجل رفع المعدل البدني للاعبين إضافة إلى التدريب الخططي والتكتيكي.وتمثل فترة التوقف الحالية فرصة للعشري لتصحيح أوضاع الفريق.ويلتقي الفريق البترولي ونظيره الوحدة السعودي الأحد المقبل في أولى ودياته بالقاهرة، قبل السفر الثلاثاء المقبل للدخول في معسكر مغلق لمدة 9 أيام بمدينة الإسماعيلية.
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