كلف مجلس إدارة نادي منتخب السويس، أيمن سليم المدرب العام، بقيادة الفريق في مباراة دمياط المقرر لها الإثنين المقبل، بالجولة الـ14 بدوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة

وكان مجلس السويس قرر عقد اجتماع طارئ، اليوم الخميس، لبحث مستقبل الإدارة الفنية للفريق الأول بالنادي، بعد رحيل المدير الفني خالد جلال، عقب اختياره مدربًا عامًا للفريق الأول بنادي الزمالك.يذكر أن مجلس الإدارة استقر على عبد الناصر محمد المدير الفني السابق لفريق إف سي مصر لقيادة الفريق فنيا خلفا لجلال بعد مباراة دمياط المقبلة بالدوري.