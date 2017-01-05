أكد المهندس |خالد عبد العزيز| وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تمتلك إمكانيات عملاقة تضعها تحت تصرف كل من يرغب في تنظيم فعاليات رياضية، لتشجيع المبادرات الشبابية والشركات الخاصة على المساهمة في تنظيم الأحداث الرياضية

وأضاف وزير الرياضة خلال المؤتمر الصحفي، أن الوزارة لا تمانع في تقديم العوامل المساعدة لأي حدث رياضي سواء كان متعلق بالتصاريح أو الملاعب أو الدعم الفني والإعلامي، مؤكدًا أن الهدف من وراء ذلك هو الوصول للهدف الرئيسي، بزيادة قاعدة الممارسة وفقًا للدستور المصري.