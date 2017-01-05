وظهر في الصورة أبطال القلعة البيضاء في جميع الألعاب الرياضية، وكتب عليها «العام السادس بعد المائة على تأسيس نادي الزمالك، كل عام وكل مشجعينا حول العالم ينتمون لهذا الكيان أكثر وأكثر».يذكر أن نادي الزمالك تم تأسيسه في الخامس من يناير سنة 1911 من القرن الماضي.