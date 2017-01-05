وكتب أحمد حسام |ميدو| على |تويتر|: |بالنسبة للعيال اللي بتشجع تشيلسي علشان مامي خدته الاستاد مرة وهو صغير في لندن بقولكم مامي خدتكم أقرب ستاد للفندق علشان كانت تعبانة من السفر|.وقال: |لو كان بابا بيسافر معاكم كان نزل معاك خشنك شوية وركبت الأندر جراوند وروحت ملعب توتنهام!!|.يذكر أن أحمد حسام كان يلعب لدى فريق توتنهام في الدوري الإنجليزي، ويذكر بعض المحللين أن هناك تحامل من |ميدو| على فريق تشيلسي، الذي حرمه من كأس الرابطة الإنجليزية، وأيضًا من لقبين دوري خلال موسمين فقط.. وفي عام ٢٠١٢ حقق تشيلسي لقب دوري الأبطال وكان مركزه في الدوري الإنجليزي السابع، وكان توتنهام في المركز الرابع آنذاك، وكان ميدو مُتأهب لخوض تجربة في دوري الأبطال، فحرم تشيلسي، توتنهام وميدو من المـشاركة الأوروبية المـنتظرة.