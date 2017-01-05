اليوم.. عبدالعزيز يستعرض أجندة الأحداث الرياضية في مؤتمر صحفي

ينظم مسئولو وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا بديوان عام الوزارة؛ للإعلان عن أجندة الأحداث الرياضية لمنظمي الأحداث الرياضية خلال العام الجاري 2017