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الزمالك يتجاهل الاحتفال بمرور 106 أعوام على تأسيسه
05
يناير
2017
07:46 AM
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في واقعة غريبة تجاهل مسئولو نادي الزمالك، الاحتفال بمرور 106 أعوام على تأسيس القلعة البيضاء لاسيما وأنه تأسس 5 يناير 1911 تحت اسم نادي قصر النيل
وكان من المفترض أن يحتفل نادي الزمالك بهذه الذكرى كما يفعل غريمه التقليدي النادي الأهلي، وهو الأمر الذي أثار غضب جماهير القلعة البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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