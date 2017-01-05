تحصل اليوم الخميس، المنتخبات المشاركة في منافسات البطولة العربية لكرة السلة بالقاهرة، على راحة من المباريات، على أن تنطلق مباريات الدور قبل النهائي غدا الجمعة

وتأهل المنتخب الوطني إلى الدور قبل النهائي بعد أن احتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط حصل عليها من الفوز في 4 مباريات، والخسارة في مباراة وحيدة أمام المنتخب المغربي المتصدر برصيد 10 نقاط.ومن المقرر أن يلتقي منتخب الفراعنة مع الفائز من مباراة البحرين والجزائر في قبل نهائي البطولة السبت المقبل.