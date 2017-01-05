تعاقد مسئولو نادي دكرنس، برئاسة الدكتور هاني خليفة، مع محمود السعيد مودي، الظهير الأيسر السابق لمياه البحيرة، لمدة 6 أشهر، لتدعيم صفوف الفريق بفترة الانتقالات الشتوية

وكان صابر عيد، المدير الفني لدكرنس، أوصى بالتعاقد مع مودي دعمًا لصفوف الفريق في الجهة اليسرى، ولما يمتاز به من خبرة كبيرة في منافسات القسم الثاني.وكان مودي بدأ حياته الكروية في ناشئي غزل المحلة، ولعب لفرق المنصورة، والسكة الحديد، والسنبلاوين، كما لعب لدمياط 4 مواسم.