أرسل الاتحاد المغربي للكرة الطائرة، خطابًا إلى نظيره المصري يتضمن الاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة الأفريقية للشابات، المقرر لها خلال الفترة من 27 يناير الجاري وحتى 2 فبراير المقبل بالقاهرة