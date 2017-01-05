أكد عادل السداوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، أن المجلس تلقى موافقة منتخب وحيد على المشاركة في البطولة الأفريقية للشابات المقرر لها خلال الفترة من 27 يناير الجاري وحتى 2 فبراير المقبل