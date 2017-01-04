إبراهيم صلاح عن اختيارات كوبر: لديه قواما أساسيا له الأولوية

كتب- محمد مصطفى: أكد إبراهيم صلاح، لاعب وسط المنتخب الوطني ونادي الزمالك، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب، لديه قواما أساسيا يعتمد عليه، وله الأولوية في الانضمام دائما

وطالب صلاح، في تصريحات تليفزيونية لقناة |أون سبورت|، بمساندة الجماهير في بطولة الأمم الإفريقية المقرر أن تقام في الجابون خلال الفترة من 14 يناير، حتى 5 فبراير المقبل.

وأوضح لاعب وسط الزمالك، أنه شارك في آخر 6 مباريات مع فريقه، واستطاع إحراز هدفين، مما دعم قرار كوبر بضمه لصفوف المنتخب.

وضم |كوبر| لاعبين في مركز وسط الملعب المدافع، بجانب إبراهيم صلاح، وهما محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، وطارق حامد لاعب وسط الزمالك.

وعبر |صلاح| عن رغبة لاعبي المنتخب، في الفوز ببطولة إفريقيا والعودة لمنصة التتويج مرة أخرى: |بعد تجاوز التصفيات وعقبة نيجيريا، وصلنا للوقت الذي يجب أن نتوج فيه بالبطولة الإفريقية|.

ولم يشارك من القائمة التي أعلن |كوبر| ضمها لخوض بطولة |الكان| في بطولات إفريقية سابقة سوى 4 لاعبين وهم: عصام الحضري، وأحمد فتحي، وأحمد المحمدي، ومحمد عبدالشافي، فيما تشهد الجابون 2017 مشاركة 19 لاعبا للمرة الأولى بالبطولات الإفريقية.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات أوغندا، وغانا، ومالي.

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