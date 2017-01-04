كتب - محمد همام: وجه المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب وادي دجلة الأسبق، رسالة لجماهير نادي الزمالك، بعد ترشحة لإدارة الفريق فنيًا خلفًا لمحمد حلمي

وكان عددا من جماهير نادي الزمالك قد طالب بتولي كارتيرون تدريب القافلة البيضاء وقاموا بمراسلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب كارتيرون عبر صفحته الشخصية |تويتر| ردا عليهم :|شكرا لجميع مشجعي الزمالك على كافة الرسائل الخاصة، كل التوفيق لكم، عام سعيد 2017|.

واعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك استمرار محمد حلمي مديرا فنيًا للفريق واضعا حدا لامكانية رحيله.

جدير بالذكر أن كاريترون تولى تدريب وادي دجلة خلال الموسم الحالي إلا أن إدارة الفريق الدجلاوي قررت الاستغناء عن مدربها بسبب أزمة ارتفاغ سعر الدولار في مواجهة الجنيه المصري.

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