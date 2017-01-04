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مؤمن سليمان: أتمنى استغلال تجربة الزمالك مع سموحة
كتب - محمد همام: أكد مؤمن سليمان، المدير الفني الجديد لفريق نادي سموحة، أنه يمتنى باستغلال فترة تواجده مع الزمالك بعد توليه نادي سموحة، مشيرًا أن النادي يمتلك العوامل لمساعدة أي مدرب على النجاح
وكان سموحة برئاسة محمد فرج عامر، أعلن مؤخرًا تولي مؤمن سليمان، بدلا من حلمي طولان والذي رحل بسبب سوء نتائج الفريق في مسابقة الدوري.
وأضاف مؤمن في تصريحات خلال تقديمه لوسائل الإعلام:|سموحة نادي كبير ويمتلك مقومات النجاح سواء بتوافر لاعبين متميزين بالإضافة إلى الاستقرار المادي|.
وتابع:|أعد الجميع في سموحة بتقديم الفريق مستوى رائع في الدور الثاني من مسابقة الدوري|.
وواصل:|أتمنى الاستفادة بتجربتي مع الزمالك مع سموحة خاصة في البطولة الإفريقية|.
ومن المقرر أن يبدأ سموحة مشواره في مسابقة الكونفدرالية في دور الـ32 بملاقاة الفائز بين غلام بنغازي الليبي وأولينزي ستارز الكيني.
ويحتل سموحة المركز الخامس على جدول الدوري برصيد 30 نقطة، ليصبح على بعد 4 نقاط من المصري البورسعيدي صاحب المركز الرابع.
جدير بالذكر أن مؤمن سليمان تولى تدريب الزمالك خلال الموسم الحالي، وقاد الفريق الأبيض للتتويج ببطولة الكأس على حساب الأهلي، بالإضافة إلى الوصول للمباراة النهائية بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.
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